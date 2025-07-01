Ограничение движения транспорта в Хмельницком введено из-за запланированных работ на отдельном участке дороги города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в городском совете.

До 5 июля будет частичное ограничение движения транспорта в Хмельницком из-за проведения важных ремонтных работ, что повлияет на проезд на некоторых участках города. В пресс-службе городского совета призвали водителей и жителей города учитывать эти временные изменения при планировании своих маршрутов.

Уточним, до 5 июля до 17:00 на проезжей части дворовой дороги по адресу проспект Мира, 92/1 (со стороны Староконстантиновского шоссе) будут проводиться ремонты с полной заменой теплосети.

В связи с этим на указанном участке будет ограничение движения транспорта в Хмельницком, ведь дорогу перекроют на весь период выполнения работ, поэтому автомобилистам необходимо выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в ночное время коммунальное предприятие, ответственное за строительство, ремонт и эксплуатацию городских дорог, будет выполнять работы по ремонту дорожного покрытия на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Ярослава Мудрого. В этот промежуток времени движение транспорта на этом участке будет затруднено, однако полное перекрытие не предполагается.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой планировать свои поездки с учетом этих изменений, быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания на местах проведения ремонты. Такие мероприятия направлены на улучшение инфраструктуры города и обеспечение качественного и безопасного дорожного покрытия жителей и гостей города.

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