Окремим категоріям громадян потрібно повторно подати заяву та декларацію про доходи на субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області триває неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня включно, повідомляє Politeka.net.

Відтак, громадяни можуть отримати житлову пільгу на оплату комунальних послуг у цей період. Однак для цього слід врахувати низку важливих оновлень та умов.

Кому призначать субсидії для пенсіонерів у Харківській області автоматично

Якщо людина вже отримувала субсидію раніше, і у її домогосподарстві не відбулося змін, жодних додаткових звернень не потрібно. Пенсійний фонд України автоматично продовжить нарахування допомоги на основі наявної інформації, за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Хто має звернутися повторно

Окремим категоріям громадян потрібно повторно подати заяву та декларацію про доходи (у деяких випадках – у спрощеній формі). Йдеться про тих, хто:

має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

проживає у орендованому житлі та самостійно сплачує комунальні послуги;

має розбіжності між кількістю зареєстрованих та фактично проживаючих осіб;

звертається за субсидією на тверде паливо, скраплений газ чи рідке пічне паливо;

отримував субсидію в опалювальний період, але її розмір складав 0,0 грн.

На який період призначаються субсидії для пенсіонерів у Харківській області

У липні субсидію буде призначено на новий період — до 30 квітня 2026 року. Це стосується як поточного неопалювального сезону, так і майбутнього опалювального, який розпочнеться з жовтня.

Обов’язкові умови для всіх отримувачів

Незалежно від того, призначається субсидія автоматично чи після звернення, отримувачі зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі домогосподарства або в майновому стані членів родини. На це дається 30 календарних днів з моменту змін.

