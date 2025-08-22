Субсидии для пенсионеров в Харьковской области проходят неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября включительно, сообщает Politeka.net.
Следовательно, граждане могут получить жилищную льготу на оплату коммунальных услуг в этот период. Однако для этого следует учесть ряд важных обновлений и условий.
Кому назначат субсидии для пенсионеров в Харьковской области автоматически
Если человек уже получал ее раньше, и в его домохозяйстве не произошло изменений, никаких дополнительных обращений не требуется. Пенсионный фонд Украины автоматически продолжит начисление помощи на основе имеющейся информации при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Кто должен обратиться повторно
Отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и декларацию о доходах (в некоторых случаях – в упрощенной форме). Речь идет о тех, кто:
- имеет в составе домохозяйства внутриперемещенных лиц (ВПЛ);
- проживает в арендованном жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;
- имеет разногласия между количеством зарегистрированных и фактически проживающих лиц;
- обращается за льготой на твердое топливо, сжиженный газ или жидкое печное топливо;
- получал ее в отопительный период, но ее размер составлял 0,0 грн.
На какой период назначаются субсидии для пенсионеров в Харьковской области
В июле субсидия будет назначена на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это касается как текущего неотапливаемого сезона, так и предстоящего отопительного, который начнется с октября.
Обязательные условия для всех получателей
Независимо от того, назначается субсидия автоматически или после обращения, получатели обязаны уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в составе домохозяйства или в имущественном состоянии членов семьи. На это дается 30 календарных дней с момента смен.
