Отдельным категориям граждан следует повторно подать заявление и декларацию о доходах на субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области проходят неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября включительно, сообщает Politeka.net.

Следовательно, граждане могут получить жилищную льготу на оплату коммунальных услуг в этот период. Однако для этого следует учесть ряд важных обновлений и условий.

Кому назначат субсидии для пенсионеров в Харьковской области автоматически

Если человек уже получал ее раньше, и в его домохозяйстве не произошло изменений, никаких дополнительных обращений не требуется. Пенсионный фонд Украины автоматически продолжит начисление помощи на основе имеющейся информации при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Кто должен обратиться повторно

Отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и декларацию о доходах (в некоторых случаях – в упрощенной форме). Речь идет о тех, кто:

имеет в составе домохозяйства внутриперемещенных лиц (ВПЛ);

проживает в арендованном жилье и самостоятельно платит коммунальные услуги;

имеет разногласия между количеством зарегистрированных и фактически проживающих лиц;

обращается за льготой на твердое топливо, сжиженный газ или жидкое печное топливо;

получал ее в отопительный период, но ее размер составлял 0,0 грн.

На какой период назначаются субсидии для пенсионеров в Харьковской области

В июле субсидия будет назначена на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это касается как текущего неотапливаемого сезона, так и предстоящего отопительного, который начнется с октября.

Обязательные условия для всех получателей

Независимо от того, назначается субсидия автоматически или после обращения, получатели обязаны уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в составе домохозяйства или в имущественном состоянии членов семьи. На это дается 30 календарных дней с момента смен.

