Обмеження руху транспорту в Кіровоградській області вводяться з 27 червня 2025 року через підвищення температури повітря, повідомляє Politeka.

Як повідомляє Служба відновлення, нові сезонні обмеження стосуються великовагових транспортних засобів, що пересуваються дорогами загального користування державного значення.

Рішення прийнято відповідно до чинних будівельних норм – додатку Д до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» з урахуванням останніх змін. Заборона діятиме за умов, коли температура повітря перевищує +28°C. У цей період буде заборонено рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Такі заходи спрямовані на збереження дорожнього покриття, яке в спеку особливо вразливе до деформацій. У Службі відновлення закликають водіїв вантажного транспорту з розумінням поставитися до такої ситуації, дотримуватися встановлених норм і заздалегідь планувати маршрути руху.

«Просимо не створювати скупчення у не визначених місцях, не зупинятися на узбіччях та обирати зони для відстою, передбачені інфраструктурою. Дотримання обмежень – запорука збереження наших доріг», – наголосили в службі.

Обмеження руху транспорту в Кіровоградській області триватиме доти, доки спостерігатиметься стійке перевищення температурних норм. Про скасування чи зміну режиму буде повідомлено додатково.

До слова, заборону на пересування також запровадили в Тернополі.

Триватиме це до 31 липня 2025 року за сприятливих погодних умов. У межах поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію буде здійснено зняття асфальтобетонного покриття проїжджої частини, демонтаж існуючого та монтаж нового деформаційного шва.

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