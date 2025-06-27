Ограничение движения транспорта в Кировоградской области будет продолжаться до тех пор, пока будет наблюдаться устойчивое превышение температурных норм.

Ограничения движения транспорта в Кировоградской области вводятся с 27 июня 2025 из-за повышения температуры воздуха, сообщает Politeka.

Как сообщает Служба восстановления, новые сезонные ограничения касаются тяжеловесных транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования государственного значения.

Решение принято в соответствии с действующими строительными нормами – приложением Д к ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобильные дороги» с учетом последних изменений. Запрет будет действовать при условии, что температура воздуха превышает +28°C. В этот период будет запрещено движение грузовиков фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Такие меры направлены на сохранение дорожного покрытия, которое в жару особенно уязвимо к деформациям. В Службе восстановления призывают водителей грузового транспорта с пониманием отнестись к такой ситуации, соблюдать установленные нормы и заранее планировать маршруты движения.

«Просим не создавать скопления в не определенных местах, не останавливаться на обочинах и выбирать зоны для отстоя, предусмотренные инфраструктурой. Соблюдение ограничений – залог сохранения наших дорог», – отметили в службе.

Ограничение движения транспорта в Кировоградской области будет продолжаться до тех пор, пока будет наблюдаться устойчивое превышение температурных норм. Об отмене или изменении режима будет сообщено дополнительно.

К слову, запрет на передвижение также был введен в Тернополе .

Продлится это до 31 июля 2025 при благоприятных погодных условиях. В рамках текущего ремонта путепровода через железнодорожный путь будет произведено снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж существующего и монтаж нового деформационного шва.

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