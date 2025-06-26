Водіям рекомендують заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху транспорту в Тернополі.

Із 25 червня на вулиці Бродівській стартували дорожні роботи, що передбачають обмеження руху транспорту в Тернополі на цій ділянці, передає Politeka.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Триватиме це до 31 липня 2025 року за сприятливих погодних умов. У межах поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію буде здійснено зняття асфальтобетонного покриття проїжджої частини, демонтаж існуючого та монтаж нового деформаційного шва.

Як зазначають у повідомленні міської ради, у період виконання робіт можливе часткове ускладнення руху транспорту. Комунальні служби розпочали з 9:00 ранку 25 червня.

Під час ремонту заплановано:

– розбирання асфальтобетонного покриття;

– демонтаж існуючого деформаційного шва шляхопроводу;

– встановлення нового деформаційного шва.

Водіям рекомендують заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху транспорту в Тернополі при плануванні поїздок містом та бути особливо уважними під час пересування в зоні виконання дорожніх робіт.

Про завершення робіт та зміни повідомлятимуть додатково.

До слова, нововведення також торкнулися Волинської області. Новий графік в Волинській області охоплює маршрут, який проходить центральними вулицями міста. Автобус курсує через вулицю Шевченка, Київську, Пилипа Орлика, Луцьку, Соборності, Прилісну, Ярослава Мудрого, Квартальну та Степана Бандери.

Таким чином він охоплює як житлові квартали, так і об’єкти соціальної інфраструктури, що не може бути не зручним для жителів. Передбачається шість щоденних рейсів у кожному напрямку.

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