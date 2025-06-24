Згідно з новим графіком руху транспорту в Тернополі, громадяни отримають краще сполучення навіть у віддалені райони.

Новий графік руху транспорту в Тернополі запрацює вже з 25 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

У місті почнуть курсувати чотири нові автобусні маршрути №25, №39, №40 та №42. Це оновлення транспортної мережі має на меті покращити сполучення між різними мікрорайонами міста та зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців і гостей.

Автобус №25 «Золотогірська – С. Бандери – Злуки» курсуватиме в реверсивному режимі разом із маршрутом №15. Він поєднає мікрорайони «Сонячний» і «Східний», забезпечуючи зручний проїзд через проспекти Степана Бандери та Злуки.

№39 «Мікрорайон «Північний» – ринок» з’єднає Північний район із центральною частиною Тернополя, ринком і автовокзалом. Автобус курсуватиме через основні вулиці міста, зокрема Київську, Руську, Злуки та інші.

№40 обслуговуватиме напрямок «Центр – міське кладовище (с. Підгороднє)», що дасть можливість тернополянам дістатися міського кладовища регулярно та без пересадок. Стартова точка — зупинка «Кооперативний коледж».

Ще один маршрут — №42 «Вул. Тролейбусна – центр – вул. Весела» — забезпечить зручне сполучення району лікарні №3, мікрорайону «Дружба» та центру з важливими соціальними об'єктами, включаючи Пенсійний фонд та управління соцзахисту.

Запровадження нової маршрутної мережі дозволить оптимізувати навантаження на громадський транспорт і зробить пересування містом комфортнішим. Зміни набувають чинності вже 25 червня, тож мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з напрямком, який відповідає їхнім щоденним потребам.

Згідно з новим графіком руху транспорту в Тернополі, громадяни отримають краще сполучення навіть у віддалені райони.

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