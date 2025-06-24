Согласно новому графику движения транспорта в Тернополе, граждане получат лучшее сообщение даже в отдаленные районы.

Новый график движения транспорта в Тернополе заработает с 25 июня 2025 года, сообщает Politeka.

В городе начнут курсировать четыре новых автобусных маршрута №25, №39, №40 и №42. Это обновление транспортной сети направлено на улучшение сообщения между различными микрорайонами города и сделать общественный транспорт более доступным для жителей и гостей.

Автобус №25 «Золотогорская – С. Бандеры – Злуки» будет курсировать в реверсивном режиме вместе с маршрутом №15. Он объединит микрорайоны «Солнечный» и «Восточный», обеспечивая удобный проезд через проспекты Степана Бандеры и Соединения.

№39 "Микрорайон "Северный" - рынок" соединит Северный район с центральной частью Тернополя, рынком и автовокзалом. Автобус будет курсировать через основные улицы города, в частности, Киевскую, Русскую, Злуки и другие.

№40 будет обслуживать направление «Центр – городское кладбище (с. Подгородное)», что позволит тернополянам добраться до городского кладбища регулярно и без пересадок. Стартовая точка – остановка «Кооперативный колледж».

Еще один маршрут - №42 «Ул. Троллейбусная – центр – ул. Веселая» — обеспечит удобное сообщение района больницы №3, микрорайона «Дружба» и центра с важными социальными объектами, включая Пенсионный фонд и управление соцзащиты.

Введение новой маршрутной сети позволит оптимизировать нагрузку на общественный транспорт и сделает передвижение по городу более комфортным. Изменения вступают в силу уже 25 июня, поэтому жителям следует заранее ознакомиться с направлением, отвечающим их ежедневным потребностям.

Согласно новому графику движения транспорта в Тернополе, граждане получат лучшее сообщение даже в отдаленные районы.

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