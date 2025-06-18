Жителям міста радять заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху транспорту у Тернополі.

За численними зверненнями пасажирів, із 17 червня введено новий графік руху транспорту у Тернополі на автобусному маршруті №27 «Обласна психоневрологічна лікарня – вул. Василя Симоненка», повідомляє Politeka.

Відтепер у суботу та неділю на цьому маршруті працюватимуть одразу чотири одиниці транспорту, що дозволить зменшити інтервал очікування та зробити поїздки комфортнішими.

Згідно з повідомленням, усі автобуси дотримуватимуться затвердженого маршруту, а частина з них курсуватиме до міського кладовища в селі Підгороднє. Зокрема, кожен другий автобус із 09:52 до 16:42 та четвертий автобус з 10:33 до 17:23 виконуватимуть додаткові рейси до кладовища, що стане в пригоді для жителів, які планують відвідати місця поховань рідних.

Актуальний розклад руху маршруту №27 додається та вже оприлюднений на офіційних ресурсах. Водночас для зручності пасажирів рекомендують користуватися мобільним додатком «е-Тернопіль», де можна в реальному часі відстежити переміщення автобусів.

Зміни спрямовані на підвищення рівня доступності громадського транспорту для мешканців міста у вихідні дні.

Жителям міста радять заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху транспорту у Тернополі та планувати поїздки з урахуванням змін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни