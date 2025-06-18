По многочисленным обращениям пассажиров, с 17 июня введен новый график движения транспорта в Тернополе на автобусном маршруте №27 «Областная психоневрологическая больница – ул. Василия Симоненко», сообщает Politeka.

Теперь в субботу и воскресенье на этом маршруте будут работать сразу четыре единицы транспорта, что позволит уменьшить интервал ожидания и сделать поездки более комфортными.

Согласно сообщению, все автобусы будут следовать утвержденному маршруту, а часть из них будет курсировать в городское кладбище в селе Подгородное. В частности, каждый второй автобус с 09:52 до 16:42 и четвертый автобус с 10:33 до 17:23 будут выполнять дополнительные рейсы к кладбищу, которое пригодится жителям, которые планируют посетить места захоронений родных.

Актуальное расписание движения маршрута №27 прилагается и уже обнародовано на официальных ресурсах. В то же время, для удобства пассажиров рекомендуют пользоваться мобильным приложением «е-Тернополь», где можно в реальном времени отследить перемещение автобусов.

Изменения направлены на повышение уровня доступности общественного транспорта жителям города в выходные дни.

Жителям города советуют заранее ознакомиться с новым графиком движения транспорта в Тернополе и планировать поездки с учетом перемен.

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