Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Тернопільській області торкнеться Великої Березовиці та Петрикова.

У середу, 18 червня 2025 року, ВАТ «Тернопільобленерго» планує тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах. Метою заходів є покращення якості та надійності подачі електроенергії для мешканців регіону.

У селі Петриків відключення світла триватиме з 10:00 до 16:00 години. Без електропостачання залишаться вулиці С. Бандери, М. Шашкевича, А. Шептицького, Січових Стрільців, Тернопільська, С. Крушельницької, Д. Вишнівецького, Молодіжна, Тернопільська бічна, Соборна, Героїв Майдану, Долина, Петриківська, Наливайка, Підгородня та Зелена.

лампи

Також у цей же період електроенергія буде відсутня на вулиці Подільській у селищі Велика Березовиця. Мешканців просять заздалегідь подбати про зарядку необхідних пристроїв та врахувати можливі тимчасові незручності через відсутність електроенергії.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Тернопільській області — це частина планових заходів, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання для місцевих жителів.

Такі тимчасові незручності є необхідною умовою для забезпечення безперебійної роботи електромереж у майбутньому.

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