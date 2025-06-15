Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Тернопільській області є частиною планових заходів.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Тернопільській області торкнеться Великої Березовиці та Петрикова.

У середу, 18 червня 2025 року, ВАТ «Тернопільобленерго» планує тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах. Метою заходів є покращення якості та надійності подачі електроенергії для мешканців регіону.

У селі Петриків відключення світла триватиме з 10:00 до 16:00 години. Без електропостачання залишаться вулиці С. Бандери, М. Шашкевича, А. Шептицького, Січових Стрільців, Тернопільська, С. Крушельницької, Д. Вишнівецького, Молодіжна, Тернопільська бічна, Соборна, Героїв Майдану, Долина, Петриківська, Наливайка, Підгородня та Зелена.

Також у цей же період електроенергія буде відсутня на вулиці Подільській у селищі Велика Березовиця. Мешканців просять заздалегідь подбати про зарядку необхідних пристроїв та врахувати можливі тимчасові незручності через відсутність електроенергії.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Тернопільській області — це частина планових заходів, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання для місцевих жителів.