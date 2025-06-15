Отключение света на неделю 16-22 июня в Тернопольской области коснется Большой Березовицы и Петриков.
В среду, 18 июня 2025 г., ОАО «Тернопольоблэнерго» планирует временные перебои с электроснабжением в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Цель мероприятий - улучшение качества и надежности подачи электроэнергии для жителей региона.
В селе Петриков отключение света будет продолжаться с 10:00 до 16:00. Без электроснабжения останутся улицы С. Бандеры, М. Шашкевича, А. Шептицкого, Сечевых Стрельцов, Тернопольская, С. Крушельницкой, Д. Вишневецкого, Молодежная, Тернопольская боковая, Соборная, Героев Майдана, Долина, Петриковская, Наливайко, Подгородная и Зелен.
Также в этот же период электроэнергия будет отсутствовать на улице Подольской в поселке Большая Березовица. Жителей просят заранее позаботиться о зарядке необходимых устройств и учесть возможные временные неудобства из-за отсутствия электроэнергии.
Отключение света на неделю 16-22 июня в Тернопольской области - это часть плановых мероприятий, направленных на повышение стабильности электроснабжения местных жителей.
Такие временные неудобства являются необходимым условием обеспечения бесперебойной работы электросетей в будущем.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.
Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения