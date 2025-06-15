Отключение света на неделю 16-22 июня в Тернопольской области является частью плановых мероприятий.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Тернопольской области коснется Большой Березовицы и Петриков.

В среду, 18 июня 2025 г., ОАО «Тернопольоблэнерго» планирует временные перебои с электроснабжением в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Цель мероприятий - улучшение качества и надежности подачи электроэнергии для жителей региона.

В селе Петриков отключение света будет продолжаться с 10:00 до 16:00. Без электроснабжения останутся улицы С. Бандеры, М. Шашкевича, А. Шептицкого, Сечевых Стрельцов, Тернопольская, С. Крушельницкой, Д. Вишневецкого, Молодежная, Тернопольская боковая, Соборная, Героев Майдана, Долина, Петриковская, Наливайко, Подгородная и Зелен.

Также в этот же период электроэнергия будет отсутствовать на улице Подольской в ​​поселке Большая Березовица. Жителей просят заранее позаботиться о зарядке необходимых устройств и учесть возможные временные неудобства из-за отсутствия электроэнергии.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Тернопольской области - это часть плановых мероприятий, направленных на повышение стабильности электроснабжения местных жителей.