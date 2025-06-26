Водителям рекомендуют заранее учитывать информацию об ограничениях движения транспорта в Тернополе.

С 25 июня по улице Бродовской стартвали дорожные работы, предусматривающие ограничение движения транспорта в Тернополе на этом участке, передает Politeka.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Продлится это до 31 июля 2025 при благоприятных погодных условиях. В рамках текущего ремонта путепровода через железнодорожный путь будет произведено снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж существующего и монтаж нового деформационного шва.

Как отмечают в сообщении городского совета, в период выполнения работ возможно частичное усложнение движения транспорта. Коммунальные службы начали с 9:00 утра 25 июня.

Во время ремонта запланированы:

– разборка асфальтобетонного покрытия;

– демонтаж существующего деформационного шва путепровода;

– установка нового деформационного шва.

Водителям рекомендуют заранее учитывать информацию об ограничении движения транспорта в Тернополе при планировании поездок по городу и быть особенно внимательными при передвижении в зоне выполнения дорожных работ.

О завершении работ и изменениях будут сообщать дополнительно.

К слову, нововведения также коснулись Волынской области. Новый график в Волынской области охватывает маршрут, который проходит по центральным улицам города. Автобус курсирует через улицу Шевченко, Киевскую, Филиппа Орлика, Луцка, Соборности, Прилесную, Ярослава Мудрого, Квартальную и Степана Бандеры.

Таким образом, он охватывает как жилые кварталы, так и объекты социальной инфраструктуры, что не может быть не удобным для жителей.

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