Дотримання графіків відключення світла у Кіровоградській області допоможе уникнути непорозумінь та своєчасно підготуватися до тимчасових перерв.

Устинівська селищна рада Кіровоградської області повідомляє про графіки відключення світла у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Усе через проведення планових робіт. 7 липня 2025 року з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії у селі Докучаєве.

Відключення торкнеться мешканців вулиць Віталія Федитника (будинки № 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаївська (1-2, 4-21, 24), Затишна (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Захисників України (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53).

А також: Ігоря Правосудька (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лісова (1-2, 4-11), Миру (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14) та Травнева (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Причиною запровадження є проведення планових ремонтних робіт для забезпечення надійності та безперебійності електропостачання. Мешканців просять заздалегідь подбати про необхідні запаси електроенергії на час вимкнення та вибачаються за тимчасові незручності.

Для отримання додаткової інформації рекомендується звертатися до місцевих органів влади або енергопостачальних компаній. Дотримання графіків відключення світла у Кіровоградській області допоможе уникнути непорозумінь та своєчасно підготуватися до тимчасових перерв у постачанні електроенергії.

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