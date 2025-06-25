Соблюдение графиков отключения света в Кировограде поможет избежать недоразумений и своевременно подготовиться к временным перерывам.

Устиновский поссовет Кировоградской области сообщает о графиках отключения света в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Все из-за проведения плановых работ. 7 июля 2025 с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Докучаево.

Отключение коснется жителей улицы Виталия Федитника (дома № 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаевской (1-2, 4-21, 24), Затышной (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54) и «Защитники Украины» (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53).

А также: Игорь Правосудко (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лесова (1-2, 4-11), Мира (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14) и Травнева (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Причиной внедрения является проведение плановых ремонтных работ по обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения. Жителей просят заранее позаботиться о необходимых запасах электроэнергии на время отключения и извиняются за временные неудобства.

Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в местные органы власти или энергоснабжающие компании. Соблюдение графиков отключения света в Кировоградской области поможет избежать недоразумений и своевременно подготовиться к временным перерывам в снабжении электроэнергией.

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