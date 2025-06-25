Графіки відключення світла у Кіровоградській області є частиною регламентованих заходів, які проводяться для підтримки стабільної роботи електричних мереж.

Згідно з графіком відключення світла у Кіровоградській області, 7 липня 2025 року відбудуться планові перерви в електропостачанні на території села Докучаєве, передає Politeka.

Відключення пов’язане з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, що спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання.

Електроенергії не буде з 08:00 до 17:00 у будинках за адресами на таких вулицях:

Віталія Федитника (будинки 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаївська (1-2, 4-21, 24), Затишна (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Захисників України (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Ігоря Правосудька (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лісова (1-2, 4-11), Миру (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14), а також Травнева (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Графіки відключення світла у Кіровоградській області – це частина регламентованих заходів, які проводяться для підтримки стабільної роботи електричних мереж та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому. Жителям варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, вимкнувши побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження.

У разі виникнення питань або надзвичайних ситуацій рекомендуємо звертатися до відповідальних служб.

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