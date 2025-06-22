Жителів громади просять зважити на ці графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня в Кіровоградській області.

Устинівська селищна рада повідомляє про графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Кіровоградській області, передає Politeka.

Це відбудеться у рамках планових ремонтних робіт на території Устинівської територіальної громади, які пов’язані з тимчасовим знеструмленням споживачів. Зокрема, 25 та 27 червня з 09:00 до 17:00 буде припинено електропостачання в окремих вулицях сіл громади.

25 та 27 червня 2025 року (09:00–17:00) тимчасово не буде електроенергії в селах:

Ганно-Леонтовичеве: вулиці Горошанська (1, 9-10, 12, 14, 17, 19, 23, 30-31, 33, 38-44), Миру (1а, 9, 11, 13, 21, 23-26, 28-29, 31, 39, 41-42), Мічуріна (9), Молодіжна (1, 3, 5, 7, 11-12, 14-16, 18), Набережна (1-5, 8, 10, 15-18, 20-21), Перемоги (1, 7, 11-18, 20-21, 23, 25, 27-35, 37, 39, 41, 45, 49), Садова (1, 3-7, 10-13, 15-16), Степна (1, 7, 10), Шевченка (1, 3, 5, 11, 13, 18, 20, 26).

Костянтинівка: П'ятихатська (2-3, 6-7, 10).

Олександрівка: Ахтівська (2-3), Гаркавого (1-16, 18-19, 27, 30, 32), Дружби (1-2, 4, 7-13), Лесі Українки (1-2, 6-7, 9-10), Миру (1-15, 17, 20, 22-23, 25-27, 29-32), Молодіжна (2-5, 7, 11-14, 16, 18, 20-21, 26А), Набережна (1-3, 3А, 4-6, 9-13, 16-20, 22-30, 32-37, 37А, 40-43, 45, 47-58).

Переможне: Верхня (1), К. Маркса, Центральна (1, 9, 11, 21).

Седнівка: Захисників України (1-2, 4-12, 15-17, 19, 21, 23, 27, 29, 31А, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51), Лесі Українки (1-2, 5, 7-8, 10-12, 14-15, 17-22, 25, 29, 31), Миру (2-3, 5-11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33), Молодіжна (1-3, 5-16, 18), Набережна (1, 3, 7-8, 10, 12-16, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 66), Річна (1-3, 5, 7-13, 16).

А також: Садова (1-4, 7-8, 11-14, 17, 20, 22, 24), Степова (4, 6, 8-10, 12, 14, 17-18, 22, 24), Шевченка (1, 5-10, 12-18, 22-24, 26-32, 34-38, 40-41, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 58А, 59-62, 64-67, 69, 71-72, 74-85, 87, 89), Шкільна (1, 3-8, 10-11, 13, 15-17, 19-21, 23-25, 27, 29, 31), Ювілейна (1-7, 8А, 11-13, 15-17, 19).

Селіванове: Верхня (2-5), Нижня (1-2, 4-9).

Жителів громади просять врахувати ці графіки відключення електроенергії на тиждень 23-29 червня у Кіровоградській області та заздалегідь подбати про необхідні заходи для мінімізації незручностей.

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