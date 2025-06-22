Жителей общины просят учесть эти графики отключения света на неделю 23-29 июня в Кировоградской области.

Устиновский поссовет сообщает о графиках отключения света на неделю 23-29 июня в Кировоградской области, передает Politeka.

Это произойдет в рамках плановых ремонтных работ на территории Устиновской территориальной громады, связанных с временным обесточиванием потребителей. В частности, 25 и 27 июня с 09:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение в отдельных улицах сел.

25 и 27 июня 2025 (09:00–17:00) временно не будет электроэнергии в селах:

Анно-Леонтовичево: улицы Горошанская (1, 9-10, 12, 14, 17, 19, 23, 30-31, 33, 38-44), Мира (1а, 9, 11, 13, 21, 23-26, 28-29 Мичурина (9), Молодежная (1, 3, 5, 7, 11-12, 14-16, 18), Набережная (1-5, 8, 10, 15-18, 20-21), Победы (1, 7, 11-18, 20-72, 5 39, 41, 45, 49), Садовая (1, 3-7, 10-13, 15-16), Степная (1, 7, 10), Шевченко (1, 3, 5, 11, 13, 18, 20, 26).

Константиновка: Пятихатская (2-3, 6-7, 10).

Александровка: Ахтовская (2-3), Харьковы (1-16, 18-19, 27, 30, 32), Дружба (1-2, 4, 7-13), Леся Украинка (1-2, 6-7, 9-10), Мира (1-15, 17, 20, 22-23, 25-27, 29-32), Молодежная (2-5, 7, 11-14, 16, 18, 20-21, 26А), Набережная (1-3, 3А, 4-6, 9-13, 16-20, 22-30, 32-37, 37А, 40-43, 45, 47-58).

Победоносное: Верхняя (1), К. Маркса, Центральная (1, 9, 11, 21).

Седневка: Защитники Украины (1-2, 4-12, 15-17, 19, 21, 23, 27, 29, 31А, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51), Леся Украинка (1-2, 5, 7-8, 10-12, 14-15, 17-22, 25, 29, 31), Мира (2-3, 5-11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33), Молодежная (1-3, 5-16, 18), Набережная (1, 3, 7-8, 10, 12-16, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 66), Речная (1-3, 5, 7-13, 16).

А также: Садовая (1-4, 7-8, 11-14, 17, 20, 22, 24), Степова (4, 6, 8-10, 12, 14, 17-18, 22, 24), Шевченко (1, 5-10, 12-18, 22-24, 26-32, 34-38, 40-41, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 58А, 59-62, 64-67, 69, 71-72, 74-85, 87, 89), Школа (1, 3-8, 10-11, 13, 15-17, 19-21, 23-25, 27, 29, 31), Юбилейный (1-7, 8А, 11-13, 15-17, 19).

Селиваново: Верхняя (2-5), Нижняя (1-2, 4-9).

Жителей общины просят учесть эти графики отключения электроэнергии на неделю 23-29 июня в Кировоградской области и заранее позаботиться о необходимых мерах по минимизации неудобств.

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