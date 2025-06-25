Графики отключения света в Кировоградской области являются частью регламентированных мер, которые проводятся для поддержания стабильной работы электрических сетей.

Согласно графику отключения света в Кировоградской области, 7 июля 2025 г. состоятся плановые перерывы в электроснабжении на территории села Докучаево, передает Politeka.

Отключение связано с проведением необходимых технических работ на электросетях, направленных на улучшение качества и надежности электроснабжения.

Электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00 в домах по адресам на таких улицах:

Виталий Федитник (корпуса 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63), Докучаевская (1-2, 4-21, 24), Затышная (1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54), Защитники Украины (1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53), Игорь Правосудко (1-18, 21-24, 26, 28, 30), Лисова (1-2, 4-11), Мира (1-23, 25, 27, 29), Степова (1-2, 4-14) и Травневой (1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54).

Графики отключения света в Кировоградской области – это часть регламентированных мероприятий, которые проводятся для поддержания стабильной работы электрических сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам, выключив бытовую технику во избежание ее повреждения.

В случае возникновения вопросов или чрезвычайных ситуаций рекомендуем обращаться в ответственные службы.

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