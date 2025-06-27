Чоловік дійсно зазнав душевних страждань через неправильне нарахування пенсії в Чернігові.

Пенсія в Чернігові стала предметом судового розгляду після того, як місцеве управління Пенсійного фонду України провело перерахунок виплат, але не виплатило чоловіку належну різницю в сумі понад 204 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Йдеться про пенсіонера, який отримує виплати за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Внаслідок судового рішення від 19 вересня 2024 року Пенсійний фонд мав провести перерахунок із 1 лютого 2023 року без обмеження розміру, що й було зроблено у жовтні 2024 року. Однак, фактична виплата заборгованості у сумі 204 023 гривень здійснена не була.

Позивач вимагав також 100 тисяч грн моральної компенсації. Проте, як зазначив Деснянський районний суд Чернігова, доказів серйозних душевних страждань у справі не надано. Суд визнав, що сам факт невиплати ще не означає наявність моральної шкоди значного рівня.

Пенсійний фонд пояснив, що виплата заборгованості буде здійснена по мірі надходження коштів, згідно з черговістю та цільовим призначенням.

Водночас суд частково задовольнив позов, присудивши 2 тисячі гривень компенсації. Він визнав, що чоловік дійсно зазнав душевних страждань через неправильне нарахування пенсії в Чернігові, її занижений розмір та тривале невиконання судового рішення. Це призвело до вимушених змін у способі життя і потребувало додаткових зусиль з боку позивача.

Врахувавши характер і тривалість пережитих страждань, судовий орган прийняв рішення, в якому йшлося, що 2 тисячі гривень є справедливою компенсацією.

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