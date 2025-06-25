Графік відключення води у Чернігові може змінюватися залежно від погодних умов або складності виконання технічних завдань.

Графік відключення води у Чернігові на 26 червня 2025 року охоплює низку вулиць, де комунальні служби проводитимуть аварійно-ремонтні роботи та промивку водопровідних мереж, повідомляє Politeka.

У зв’язку з цим у частині приватних і багатоквартирних будинків буде відсутнє водопостачання або можливе погіршення його якості.

Зокрема, через заміну кранів на водопроводах Ду=50мм у період з 09:00 до 15:00 без води залишаться приватні будинки:

по вул. Академіка Рево (від №2 до №34А та від №7 до №25);

по вул. М.Василенка (від №3 до №11, а також №4 і №6);

по провулку Куренівський (від №2 до №16) — тут ведуться роботи з врізання в діючий водопровід.

Також на декількох вулицях міста КП проводить промивку мереж, що може спричинити зниження тиску води та появу осаду. Такі роботи заплановані з 09:00 до 15:00 за наступними адресами:

вул. В.Коваленка (будинки №107, 109, 111, 117, 119, 121) і вул. Соборності (№18В, 24, 30);

вул. Волонтерів (від №1 до №27);

вул. Севастопольська (від №6 до №25) і вул. Житомирська (від №1 до №48);

вул. Любецька (№15, 17) і вул. В.Чорновола (№32, 40А).

Мешканців просять завчасно зробити запас та бути уважними до оновлень на сайтах комунальних служб. Для отримання додаткової інформації працює гаряча лінія.

Усі роботи проводяться для стабільного та безпечного функціонування систем водопостачання. Графік відключення води у Чернігові може змінюватися залежно від погодних умов або складності виконання технічних завдань. Зважаючи на це, мешканцям рекомендують слідкувати за офіційними ресурсами.

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