График отключения воды в Киеве может меняться в зависимости от погодных условий или сложности выполнения технических заданий.

График отключения воды в Чернигове на 26 июня 2025 охватывает ряд улиц, где коммунальные службы будут проводить аварийно-ремонтные работы и промывку водопроводных сетей, сообщает Politeka.

В этой связи в части частных и многоквартирных домов будет отсутствовать водоснабжение или возможно ухудшение его качества.

В частности, из-за замены кранов на водопроводах Ду=50мм в период с 09:00 до 15:00 без воды останутся частные дома:

на ул. Академика Рево (от №2 до №34А и от №7 до №25);

на ул. М.Василенко (от №3 до №11, а также №4 и №6);

по переулку Куреневский (от №2 до №16) здесь ведутся работы по врезке в действующий водопровод.

Также на нескольких улицах города КП проводит промывку сетей, что может повлечь за собой снижение давления воды и появление осадка. Такие работы запланированы с 09:00 до 15:00 по следующим адресам:

ул. В.Коваленко (дома №107, 109, 111, 117, 119, 121) и ул. Соборности (№18В, 24, 30);

ул. Волонтеров (от №1 до №27);

ул. Севастопольская (от №6 до №25) и ул. Житомирская (от №1 до №48);

ул. Любецкая (№15, 17) и ул. Черновола (№32, 40А).

Жителей просят заблаговременно сделать запас и быть внимательны к обновлениям на сайтах коммунальных служб. Для получения дополнительной информации работает горячая линия.

Все работы производятся для стабильного и безопасного функционирования систем водоснабжения. График отключения воды в Киеве может меняться в зависимости от погодных условий или сложности выполнения технических заданий. Учитывая это, жителям рекомендуют следить за официальными ресурсами.

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