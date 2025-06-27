Пенсия в Чернигове стала предметом судебного разбирательства после того, как местное управление Пенсионного фонда Украины провело перерасчет выплат, но не выплатило мужчине причитающуюся разницу в сумме более 204 тысяч гривен, сообщает Politeka.

Речь идет о пенсионере, который получает выплаты по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. В результате судебного решения от 19 сентября 2024 года Пенсионный фонд должен был провести перерасчет с 1 февраля 2023 года без ограничения размера, что и было сделано в октябре 2024 года. Однако фактическая выплата задолженности в сумме 204 023 гривен осуществлена ​​не была.

Истец требовал также 100 тысяч грн моральной компенсации. Однако, как отметил Деснянский районный суд Чернигова, доказательства серьезных душевных страданий по делу не предоставлены. Суд признал, что сам факт невыплаты еще не означает морального ущерба значительного уровня.

Пенсионный фонд пояснил, что выплата задолженности будет произведена по мере поступления средств согласно очередности и целевому назначению.

В то же время, суд частично удовлетворил иск, присудив 2 тысячи гривен компенсации. Он признал, что мужчина действительно испытал душевные страдания из-за неправильного начисления пенсии в Чернигове, ее заниженный размер и длительное невыполнение судебного решения. Это привело к вынужденным изменениям в образе жизни и требовало дополнительных усилий со стороны истца.

Учитывая характер и продолжительность пережитых страданий, судебный орган принял решение, в котором говорилось, что 2 тысячи гривен являются справедливой компенсацией.

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