Графік відключення світла у Полтавській області оприлюднила Скороходівська селищна рада на офіційному сайті, повідомляє Politeka.

Згідно з повідомленням, 27 червня 2025 року у низці населених пунктів Полтавського району плануються тимчасові перерви в електропостачанні через проведення планових ремонтних робіт на об’єктах АТ «Полтаваобленерго». Відключення триватимуть з 08:00 до 17:00, а в окремих локаціях — до 16:00.

У смт Скороходове світло відключать на вулицях Стрілецька, Затишна та Магістральна. Роботи торкнуться також ліній КТП-214, КТП-370 і КТП-191. Зокрема, за адресами Стрілецька 1, 2, 3, 5, 6, 13–18, Затишна 1, 1а, 1г та Магістральна 2А–2В можливі перебої в електропостачанні. Причина – капітальний ремонт, передбачений річною програмою ремонтів оператора системи розподілу.

У селі Петрівка без світла залишаться будинки на вулицях Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, Центральна та Гагаріна. Тут роботи проводитимуться на лінії ПЛ-0,4кВ КТП-193 л-1 у зв’язку з розчищенням трас повітряних ліній. Відключення триватимуть з 08:00 до 16:00.

У селах Трудолюбівка, Козаче та Филенкове також очікуються перерви в електропостачанні. На вулицях Весняна, Дмитра Коряка, Калініна, Куйбишева, Польова, Садова та Центральна будуть виконуватись як капітальні ремонти, так і роботи з реалізації договорів приєднання до електромереж.

Мешканців просять заздалегідь підготуватись до можливих перебоїв у подачі електроенергії, аби мінімізувати побутові незручності. Графік відключення світла у Полтавській області оприлюднений з метою інформування споживачів і попередження непорозумінь.