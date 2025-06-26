График отключения света в Полтавской области обнародовал Скороходовский поселковый совет на официальном сайте, сообщает Politeka.

Согласно сообщению, 27 июня 2025 года в ряде населенных пунктов Полтавского района планируются временные перерывы в электроснабжении из-за проведения плановых ремонтных работ на объектах АО «Полтаваоблэнерго».

В пгт Скороходово свет отключат на улицах Стрелецкая, Уютная и Магистральная. Работы коснутся также линий КТП-214, КТП-370 и КТП-191. В частности, по адресу Стрелецкая 1, 2, 3, 5, 6, 13-18, Уютная 1, 1а, 1г и Магистральная 2А-2В возможны перебои в электроснабжении. Причина – капитальный ремонт, предусмотренный годовой программой ремонта оператора системы распределения.

В селе Петровка без света останутся дома на улицах Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная, Центральная и Гагарина. Здесь работы будут производиться на линии ВЛ-0,4кВ КТП-193 л-1 в связи с расчисткой трасс воздушных линий. Отключения будут продолжаться с 08:00 до 16:00.

В селах Трудолюбовка, Казачье и Филенково также ожидаются перерывы в электроснабжении. На улицах Весенняя, Дмитрия Коряка, Калинина, Куйбышева, Полевая, Садовая и Центральная будут производиться как капитальные ремонты, так и работы по реализации договоров присоединения к электросетям.

Жителей просят заранее подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии, чтобы минимизировать бытовые неудобства. График отключения света в Полтавской области обнародован с целью информирования потребителей и предупреждения недоразумений.