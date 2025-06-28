Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійним фондом Карітас Україна, проте видача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.
На сайті організації розповіли про це детальніше.
Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються в рамках програми S.U.P.E.R: "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України".
Цей напрям передбачає підтримку самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які зазнали наслідків збройного конфлікту.
Види допомоги в рамках проєкту:
- Індивідуальні психологічні консультації.
- Соціальні послуги та догляд вдома.
- Телемедичне обслуговування: мобільна медична бригада надає до трьох консультацій на кожного учасника проєкту.
- Забезпечення засобами гігієни.
- Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області: кожен учасник отримає три продуктових пакунки протягом дії проєкту.
- Тимчасове користування реабілітаційним обладнанням.
- Програма фінансової підтримки «Cash for Care» для осіб, що потребують догляду.
- Навчальні заходи для членів громади та опікунів: принципи догляду вдома та основи реабілітації осіб з обмеженими можливостями.
Хто може стати учасником проєкту:
- Люди, які постраждали внаслідок війни і належать до вразливих категорій.
- Повнолітні особи з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями.
- Самотні літні люди віком від 60 років з обмеженою мобільністю, які не мають близьких, здатних допомогти.
Усі заявники мають надати документи, що підтверджують належність до однієї з категорій.
Звертаємо увагу: кількість учасників у програмі обмежена.
Мета ініціативи — забезпечити найуразливіші категорії населення, постраждалі від війни, комплексною міжсекторальною підтримкою. Проєкт спрямований на розширення доступу до базових життєво необхідних послуг та зміцнення соціального захисту у тісній співпраці з громадянським суспільством та місцевими органами влади.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: в місті надають компенсацію за розміщення переселенців, важливі деталі.
Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: українці можуть отримати підтримку, на що розраховувати.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання бензину в Харкові: ціни кардинально змінилися на місцевих АЗС.