Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області видають, кожен учасник отримає три продуктових пакунки протягом дії проєкту.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійним фондом Карітас Україна, проте видача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

На сайті організації розповіли про це детальніше.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються в рамках програми S.U.P.E.R: "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України".

Цей напрям передбачає підтримку самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які зазнали наслідків збройного конфлікту.

Види допомоги в рамках проєкту:

Індивідуальні психологічні консультації.

Соціальні послуги та догляд вдома.

Телемедичне обслуговування: мобільна медична бригада надає до трьох консультацій на кожного учасника проєкту.

Забезпечення засобами гігієни.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області: кожен учасник отримає три продуктових пакунки протягом дії проєкту.

Тимчасове користування реабілітаційним обладнанням.

Програма фінансової підтримки «Cash for Care» для осіб, що потребують догляду.

Навчальні заходи для членів громади та опікунів: принципи догляду вдома та основи реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

Хто може стати учасником проєкту:

Люди, які постраждали внаслідок війни і належать до вразливих категорій.

Повнолітні особи з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями.

Самотні літні люди віком від 60 років з обмеженою мобільністю, які не мають близьких, здатних допомогти.

Усі заявники мають надати документи, що підтверджують належність до однієї з категорій.

Звертаємо увагу: кількість учасників у програмі обмежена.

Мета ініціативи — забезпечити найуразливіші категорії населення, постраждалі від війни, комплексною міжсекторальною підтримкою. Проєкт спрямований на розширення доступу до базових життєво необхідних послуг та зміцнення соціального захисту у тісній співпраці з громадянським суспільством та місцевими органами влади.

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