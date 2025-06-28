Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійним фондом Карітас Україна, проте видача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

На сайті організації розповіли про це детальніше.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються в рамках програми S.U.P.E.R: "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України".

Цей напрям передбачає підтримку самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які зазнали наслідків збройного конфлікту.

Види допомоги в рамках проєкту:

  • Індивідуальні психологічні консультації.
  • Соціальні послуги та догляд вдома.
  • Телемедичне обслуговування: мобільна медична бригада надає до трьох консультацій на кожного учасника проєкту.
  • Забезпечення засобами гігієни.
  • Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області: кожен учасник отримає три продуктових пакунки протягом дії проєкту.
  • Тимчасове користування реабілітаційним обладнанням.
  • Програма фінансової підтримки «Cash for Care» для осіб, що потребують догляду.
  • Навчальні заходи для членів громади та опікунів: принципи догляду вдома та основи реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

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Хто може стати учасником проєкту:

  • Люди, які постраждали внаслідок війни і належать до вразливих категорій.
  • Повнолітні особи з інвалідністю або тяжкими/хронічними захворюваннями.
  • Самотні літні люди віком від 60 років з обмеженою мобільністю, які не мають близьких, здатних допомогти.

Усі заявники мають надати документи, що підтверджують належність до однієї з категорій.

Звертаємо увагу: кількість учасників у програмі обмежена.

Мета ініціативи — забезпечити найуразливіші категорії населення, постраждалі від війни, комплексною міжсекторальною підтримкою. Проєкт спрямований на розширення доступу до базових життєво необхідних послуг та зміцнення соціального захисту у тісній співпраці з громадянським суспільством та місцевими органами влади.

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