Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области выдают, каждый участник получит три продуктовых пакета в течение действия проекта.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительным фондом Каритас Украина, однако выдача проходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

На сайте организации рассказали об этом более подробно.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются в рамках программы SUPER: "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины".

Это направление предусматривает поддержку одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые понесли последствия вооруженного конфликта.

Виды помощи в рамках проекта:

Индивидуальные психологические консультации.

Социальные услуги и уход на дому.

Телемедицинское обслуживание: мобильная медицинская бригада предоставляет до трех консультаций на каждого участника.

Обеспечение средствами гигиены.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области: каждый участник получит три продуктовых пакета в течение действия проекта.

Временное использование реабилитационного оборудования.

Программа финансовой поддержки «Cash for Care» для лиц, нуждающихся в уходе.

Учебные мероприятия для членов общества и опекунов: принципы ухода на дому и основы реабилитации лиц с ограниченными возможностями.

Кто может стать участником проекта:

Люди, пострадавшие в результате войны и принадлежащие к уязвимым категориям.

Совершеннолетние лица с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями.

Одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет с ограниченной мобильностью, не имеющие близких, способных помочь.

Все заявители должны предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий.

Обращаем внимание: количество участников в программе ограничено.

Цель инициативы – обеспечить наиболее уязвимые категории населения, пострадавшие от войны, комплексной межсекторальной поддержкой. Проект направлен на расширение доступа к базовым жизненно необходимым услугам и укрепление социальной защиты в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и местными органами власти.

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