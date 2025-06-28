Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительным фондом Каритас Украина, однако выдача проходит не каждый день, сообщает Politeka.net.
На сайте организации рассказали об этом более подробно.
Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются в рамках программы SUPER: "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины".
Это направление предусматривает поддержку одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые понесли последствия вооруженного конфликта.
Виды помощи в рамках проекта:
- Индивидуальные психологические консультации.
- Социальные услуги и уход на дому.
- Телемедицинское обслуживание: мобильная медицинская бригада предоставляет до трех консультаций на каждого участника.
- Обеспечение средствами гигиены.
- Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области: каждый участник получит три продуктовых пакета в течение действия проекта.
- Временное использование реабилитационного оборудования.
- Программа финансовой поддержки «Cash for Care» для лиц, нуждающихся в уходе.
- Учебные мероприятия для членов общества и опекунов: принципы ухода на дому и основы реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Кто может стать участником проекта:
- Люди, пострадавшие в результате войны и принадлежащие к уязвимым категориям.
- Совершеннолетние лица с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями.
- Одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет с ограниченной мобильностью, не имеющие близких, способных помочь.
Все заявители должны предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий.
Обращаем внимание: количество участников в программе ограничено.
Цель инициативы – обеспечить наиболее уязвимые категории населения, пострадавшие от войны, комплексной межсекторальной поддержкой. Проект направлен на расширение доступа к базовым жизненно необходимым услугам и укрепление социальной защиты в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и местными органами власти.
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