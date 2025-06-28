Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області з 1 липня не буде проте частині українців доведеться платити більше через додаткову платіжку

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області з 1 липня не відбудеться, проте частині українців може прийти додаткова платіжка, повідомляє Politeka.net.

У липні 2025 року тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються незмінними — держава продовжує регулювати ціни, щоб забезпечити стабільність у комунальних платежах для українців. Тобто підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області з 1 липня не буде проте частині українців доведеться платити більше через додаткову платіжку.

Жителі багатоквартирних будинків незабаром отримають разову платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це пов’язано з новими вимогами, запровадженими Міністерством енергетики України, спрямованими на підвищення рівня безпеки у сфері газопостачання.

У рахунку, який надійде мешканцям, зазначатиметься, що спеціалісти газорозподільної компанії вже провели відповідні роботи з технічного обслуговування.

До переліку послуг входять:

візуальний огляд та обстеження газових мереж будинку;

виявлення можливих несправностей або пошкоджень, які можуть впливати на безпечну та безперебійну роботу системи газопостачання.

У липні побутові споживачі, які користуються послугами компанії Нафтогаз України, продовжать платити за газ за тарифом 7,96 грн за кубометр.

Цей тариф закріплений у межах річного пакету “Фіксований”, який діє до 30 квітня 2026 року. Його дію компанія офіційно продовжила у квітні 2025 року.

Для абонентів інших постачальників ціна може дещо відрізнятися — у межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов компанії.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів зберігається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Це стосується як індивідуальних споживачів, так і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Уряд ще у квітні ухвалив рішення продовжити дію спеціального механізму регулювання цін — Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії — до 31 жовтня 2025 року. Завдяки цьому фіксована тарифна ставка залишається сталою.

Також актуальним залишається пільговий “нічний” тариф для власників двозонних лічильників. Він становить 2,16 грн за кВт·год і діє у нічний час.

Отже мешканцям регіону не варто готуватимь до підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області з 1 липня, проте доведеться платити більше через додаткову платіжку.

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