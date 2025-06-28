Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июля не состоится, однако украинцев может прийти дополнительная платежка, сообщает Politeka.net.
В июле 2025 года цены на электроэнергию и газ для населения остаются неизменными – государство продолжает регулировать цены, чтобы обеспечить стабильность в коммунальных платежах для украинцев. То есть повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июля не будет, однако части украинцев придется платить больше через дополнительную платежку.
Жители многоквартирных домов в скором времени получат разовую платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это связано с новыми требованиями, введенными Министерством энергетики Украины, направленными на повышение безопасности в сфере газоснабжения.
В счете, который поступит жителям, будет отмечено, что специалисты газораспределительной компании уже провели соответствующие работы по техническому обслуживанию.
В список услуг входят:
- визуальный осмотр и обследование газовых сетей дома;
- обнаружение возможных неисправностей или повреждений, которые могут влиять на безопасную и бесперебойную работу системы газоснабжения.
В июле бытовые потребители, пользующиеся услугами компании Нафтогаз Украины, продолжат платить за газ по тарифу 7,96 грн. за кубометр.
Он закреплен в пределах годового пакета "Фиксированный", который действует до 30 апреля 2026 года. Его действие компания официально продлила в апреле 2025 года.
Для абонентов других поставщиков цена может несколько отличаться в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от условий компании.
Цена на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Это касается как индивидуальных потребителей, так и объединений совладельцев многоквартирных домов.
Правительство еще в апреле приняло решение продлить действие специального механизма регулирования цен – Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии – до 31 октября 2025 года. Благодаря этому фиксированная тарифная ставка остается постоянной.
Также актуальным остается льготный ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков. Он составляет 2,16 грн за кВтч и действует в ночное время.
Так что жителям региона не следует готовить к повышению тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июля, однако придется платить больше через дополнительную платежку.
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