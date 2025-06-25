Графік відключення газу в Харкові може бути скоригований у разі ускладнень або зміни погодних умов.

Графік відключення газу в Харкові охоплює одразу три райони, де тимчасово призупинять газопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами, передає Politeka.

Про це повідомили в Харківській міській філії АТ "Газмережі". Роботи відбудуться 26 та 27 червня 2025 року.

Першими без газопостачання залишаться мешканці Салтівського району. У четвер, 26 червня, фахівці тимчасово припинять подачу блакитного палива за такими адресами: пров. Франківський, буд. 8; вул. Новонабережна, буд. 3; вул. Шевченка — будинки 28-А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60.

Того ж дня, 26 червня, газу не буде і в Новобаварському районі. Відключення відбудеться:

на пров. Верхньому — усі будинки;

вул. Бугрименка, буд. 8, 12, 15;

вул. Славетна, 3-А, 3, 6.

У п’ятницю, 27 червня, планові роботи перенесуться до Слобідського району. Тимчасово газопостачання припинять:

пров. Тарасівський — буд. 16, 18, 20;

вул. Польова — будинки 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-А, 118-Б, 118-В, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132;

пров. Золотий — 14, 16, 18, 20, 22, 24;

вул. Тарасівська — 6, 6-А;

вул. Дмитра Коцюбайла — 42, 44, 46-А;

вул. Ханченківська — 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Жителів попереджають: під час робіт потрібно перекрити крани перед усіма газовими приладами. Після завершення технічних процедур газопостачання буде відновлено.

Фахівці просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і закликають дотримуватись техніки безпеки. У разі виникнення питань чи підозри на витік газу слід негайно звертатися до аварійної служби. Графік відключення газу в Харкові може бути скоригований у разі ускладнень або зміни погодних умов.

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