График отключения газа в Харькове может быть скорректирован при осложнениях или изменении погодных условий.

График отключения газа в Харькове охватывает сразу три района, где приостановят газоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами, передает Politeka.

Об этом сообщили в Харьковском городском филиале АО "Газсети". Работы пройдут 26 и 27 июня 2025 года.

Первыми без газоснабжения останутся жители Салтовского района. В четверг, 26 июня, специалисты временно прекратят подачу голубого топлива по следующим адресам: пер. Франковский, дом. 8; ул. Новонабережная, дом. 3; ул. Шевченко - дома 28-А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60.

В тот же день, 26 июня газа не будет и в Новобаварском районе. Отключение произойдет:

по ул. Верхнему – все дома;

ул. Бугрименко, дом. 8, 12, 15;

ул. Славная, 3-А, 3, 6.

В пятницу, 27 июня, плановые работы перенесутся в Слободской район. Временно газоснабжение прекратят:

пер.

ул. Полевая - дома 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-А, 118-Б, 118-В, 120, 122, 124, 2

пров. Золотой - 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Тарасовская - 6, 6-А;

ул. Дмитрия Коцюбайло - 42, 44, 46-А;

ул. Ханченковская - 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Жителей предупреждают: во время работ следует перекрыть краны перед всеми газовыми приборами. После завершения технических процедур газоснабжение будет возобновлено.

Специалисты просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и призывают соблюдать технику безопасности. В случае возникновения вопросов или подозрения на утечку газа следует немедленно обращаться в аварийную службу. График отключения газа в Харькове может быть скорректирован при осложнениях или изменении погодных условий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: несколько категорий граждан могут рассчитывать на выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: перечень критериев, которым должны отвечать украинцы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: украинцам гарантирован ряд выплат, озвучены важные нюансы.