Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у вигляді фінансової підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією Карітас при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це організація оголосила на своїй сторінці у соціальній мережі.

Продовжується реєстрація на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області на оплату оренди житла терміном до шести місяців. Фінансову підтримку можуть отримати й інші вразливі категорії українців. Допомога доступна для мешканців п’яти громад Полтавщини: Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької.

Хто може претендувати на допомогу

Право на реєстрацію мають внутрішньо переміщені особи, які нещодавно (не більше 30 днів тому) прибули до однієї з вищезазначених приймаючих громад. При цьому, заявник має відповідати хоча б одному з таких критеріїв вразливості:

особа з інвалідністю;

особа, що має серйозне або хронічне захворювання;

самотній літній громадянин віком від 55 років або домогосподарство, яке складається з однієї чи двох осіб похилого віку, що не мають підтримки родичів;

самотній батько чи мати, чи офіційний опікун, який виховує неповнолітніх дітей;

багатодітна родина, де троє чи більше дітей не досягли 18 років;

вагітна жінка, мати з дитиною віком до трьох років.

Необхідні документи для реєстрації

Для участі в програмі заявнику потрібно надати:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО з датою не пізніше 30 днів до дати подачі заявки;

номер рахунку у форматі IBAN;

документи, які підтверджують статус вразливої категорії (наприклад, довідка МСЕК, медична довідка, свідоцтва про народження дітей тощо);

витяг з пенсійного або трудового реєстру форми ОК-5 або ОК-7.

Умови участі та обмеження

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області та інших категорій українців не надається домогосподарствам, які вже отримали аналогічну підтримку від інших гуманітарних чи міжнародних організацій. Також важливо, щоб середній дохід на одного члена родини не перевищував 6318 гривень на місяць.

Проєкт має на меті забезпечити житлом тих, хто особливо потребує підтримки, і покликаний допомогти вразливим родинам адаптуватися в нових умовах.

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