Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в виде финансовой поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается благотворительной организацией Каритас при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом организация объявила на своей странице в социальной сети.

Продолжается регистрация на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области на аренду жилья сроком до шести месяцев. Финансовую поддержку могут получить и другие уязвимые категории украинцев. Помощь доступна жителям пяти общин Полтавщины: Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской.

Кто может претендовать на помощь

Право на регистрацию имеют внутренне перемещенные лица, недавно (не более 30 дней назад) прибывшие в одну из вышеупомянутых принимающих общин. При этом заявитель должен соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

лицо с инвалидностью;

лицо, имеющее серьезное или хроническое заболевание;

одинокий пожилой гражданин в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родственников;

одинокий отец или мать или официальный опекун, воспитывающий несовершеннолетних детей;

многодетная семья, где трое или более детей не достигли 18 лет;

беременная женщина мать с ребенком в возрасте до трех лет.

Необходимые документы для регистрации

Для участия в программе заявителю необходимо предоставить:

оригинал паспорта;

идентификационный код;

справку ВПЛ с датой не позднее 30 дней до даты подачи заявки;

номер счета в формате IBAN;

документы, подтверждающие статус уязвимой категории (например, справка МСЭК, медицинская справка, свидетельства о рождении детей и т.п.);

выписка из пенсионного или трудового реестра формы ОК-5 или ОК-7.

Условия участия и ограничения

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий украинцев не предоставляется домохозяйствам, уже получившим аналогичную поддержку от других гуманитарных или международных организаций. Также важно, чтобы средний доход на одного члена семьи не превышал 6318 гривен в месяц.

Цель проекта - обеспечить жильем тех, кто особенно нуждается в поддержке, и призван помочь уязвимым семьям адаптироваться в новых условиях.

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