Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается благотворительной организацией Каритас при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.
Об этом организация объявила на своей странице в социальной сети.
Продолжается регистрация на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтавской области на аренду жилья сроком до шести месяцев. Финансовую поддержку могут получить и другие уязвимые категории украинцев. Помощь доступна жителям пяти общин Полтавщины: Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобелякской.
Кто может претендовать на помощь
Право на регистрацию имеют внутренне перемещенные лица, недавно (не более 30 дней назад) прибывшие в одну из вышеупомянутых принимающих общин. При этом заявитель должен соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:
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лицо с инвалидностью;
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лицо, имеющее серьезное или хроническое заболевание;
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одинокий пожилой гражданин в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родственников;
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одинокий отец или мать или официальный опекун, воспитывающий несовершеннолетних детей;
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многодетная семья, где трое или более детей не достигли 18 лет;
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беременная женщина мать с ребенком в возрасте до трех лет.
Необходимые документы для регистрации
Для участия в программе заявителю необходимо предоставить:
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оригинал паспорта;
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идентификационный код;
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справку ВПЛ с датой не позднее 30 дней до даты подачи заявки;
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номер счета в формате IBAN;
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документы, подтверждающие статус уязвимой категории (например, справка МСЭК, медицинская справка, свидетельства о рождении детей и т.п.);
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выписка из пенсионного или трудового реестра формы ОК-5 или ОК-7.
Условия участия и ограничения
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области и других категорий украинцев не предоставляется домохозяйствам, уже получившим аналогичную поддержку от других гуманитарных или международных организаций. Также важно, чтобы средний доход на одного члена семьи не превышал 6318 гривен в месяц.
Цель проекта - обеспечить жильем тех, кто особенно нуждается в поддержке, и призван помочь уязвимым семьям адаптироваться в новых условиях.
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