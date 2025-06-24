Мешканцям варто дотримуватися правил електробезпеки під час графіків відключення світла в Одеській області.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" повідомляє про графік відключення світла в Одеській області, передає Politeka.

Усе через планові профілактичні роботи на електричних мережах у межах Чорноморської міської територіальної громади. У зв’язку з цим 26 червня 2025 року з 08:00 до 17:00 у місті Чорноморськ буде тимчасово припинено електропостачання.

Відключення торкнеться вулиць Корабельна та Праці. Це необхідні заходи для забезпечення надійності електромереж, профілактики аварій та проведення ремонтних робіт. Профілактичні роботи дозволять підвищити якість електропостачання та уникнути непередбачених збоїв у майбутньому.

Адміністрація Чорноморської громади та АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" просять жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Рекомендується завчасно підготуватися до відключення електроенергії, вимкнути електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження. У разі виникнення аварійних ситуацій слід звертатися до диспетчерської служби компанії.

Нагадуємо, що своєчасне проведення технічних та профілактичних робіт є важливою складовою безперебійного електропостачання для всіх мешканців громади. Мешканцям варто дотримуватися правил електробезпеки під час графіків відключення світла в Одеській області і залишатися уважними до оголошень.

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