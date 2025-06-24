Субсидія в Одесі стала предметом судового спору між пенсіонеркою та Головним управлінням Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.
ПФУ вимагав від жінки повернути 7 922 гривні нібито надміру виплаченої субсидії, однак суд став на бік відповідачки.
Пенсіонерка, яка вже кілька років отримує гроші, заперечила проти позову та пояснила, що її єдиний дохід — це пенсія. Вона перенесла дві операції на серці та не має додаткових фінансів.
Причиною вимоги ПФУ стала фінансова операція на понад 50 тисяч гривень, пов’язана з її донькою, яка купила житло у 2023 році. Хоч дитина формально була прописана разом з матір’ю, фактично вона не проживала з нею понад 12 років.
Жінка надала документи, що підтверджували: донька лише зареєстрована за адресою, але не проживає разом з нею. Про зміну майнового стану доньки жінка дізналася вже після того, як та виписалась у 2024 році. Вона навіть сплатила 500 гривень, побоюючись відповідальності, але наголосила — жодного умислу у приховуванні інформації не було.
Саратський районний суд дійшов висновку, що ПФУ не довів фактів недобросовісності або умисного обману з боку жінки. Орган соціального захисту знав про ситуацію з реєстрацією доньки, але все одно призначив допомогу. Отже, суд визнав: субсидія в Одесі була отримана законно, і підстав для повернення коштів немає.
Ця справа підкреслює важливість ретельного розгляду кожного конкретного випадку, адже суд враховує всі обставини і докази, щоб забезпечити справедливий баланс між інтересами держави та правами громадян.
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