Суд розглянув справу щодо субсидії в Одесі, адже у Пенсійному фонді вважали, що переплатили.

Субсидія в Одесі стала предметом судового спору між пенсіонеркою та Головним управлінням Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.

ПФУ вимагав від жінки повернути 7 922 гривні нібито надміру виплаченої субсидії, однак суд став на бік відповідачки.

Пенсіонерка, яка вже кілька років отримує гроші, заперечила проти позову та пояснила, що її єдиний дохід — це пенсія. Вона перенесла дві операції на серці та не має додаткових фінансів.

Причиною вимоги ПФУ стала фінансова операція на понад 50 тисяч гривень, пов’язана з її донькою, яка купила житло у 2023 році. Хоч дитина формально була прописана разом з матір’ю, фактично вона не проживала з нею понад 12 років.

Жінка надала документи, що підтверджували: донька лише зареєстрована за адресою, але не проживає разом з нею. Про зміну майнового стану доньки жінка дізналася вже після того, як та виписалась у 2024 році. Вона навіть сплатила 500 гривень, побоюючись відповідальності, але наголосила — жодного умислу у приховуванні інформації не було.

Саратський районний суд дійшов висновку, що ПФУ не довів фактів недобросовісності або умисного обману з боку жінки. Орган соціального захисту знав про ситуацію з реєстрацією доньки, але все одно призначив допомогу. Отже, суд визнав: субсидія в Одесі була отримана законно, і підстав для повернення коштів немає.