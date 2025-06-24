Суд рассмотрел дело по субсидии в Одессе, ведь в Пенсионном фонде считали, что переплатили.

Субсидия в Одессе стала предметом судебного спора между пенсионеркой и Главным управлением Пенсионного фонда, сообщает Politeka.

ПФУ потребовал от женщины вернуть 7 922 гривны якобы излишне выплаченной субсидии, однако суд принял сторону ответчицы.

Пенсионерка, которая уже несколько лет получает деньги, возразила против иска и объяснила, что ее единственный доход – это пенсия. Она перенесла две операции на сердце и не имеет дополнительных финансов.

Причиной требования ПФУ стала финансовая операция более чем на 50 тысяч гривен, связанная с ее дочерью, которая купила жилье в 2023 году. Хотя ребенок формально был прописан вместе с матерью, фактически он не проживал с ним более 12 лет.

Женщина предоставила подтверждающие документы: дочь только зарегистрирована по адресу, но не проживает вместе с ней. Об изменении имущественного положения дочери женщина узнала уже после того, как она выписалась в 2024 году. Она даже оплатила 500 гривен, опасаясь ответственности, но подчеркнула, что никакого умысла в сокрытии информации не было.

Саратский районный суд пришел к выводу, что ПФУ не доказал фактов недобросовестности или умышленного обмана со стороны женщины. Орган социальной защиты знал о ситуации с регистрацией дочери, но все равно назначил помощь. Итак, суд признал: субсидия в Одессе была получена законно и оснований для возврата средств нет.