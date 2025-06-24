Жителям следует соблюдать правила электробезопасности во время графиков отключения света в Одесской области.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает о графике отключения света в Одесской области, передает Politeka.

Все из-за плановых профилактических работ на электрических сетях в рамках Черноморской городской территориальной громады. В связи с этим 26 июня 2025 с 08:00 до 17:00 в городе Черноморск будет временно прекращено электроснабжение.

Отключение коснется улиц Корабельная и Труда. Это необходимые меры для обеспечения надежности электросетей, профилактики аварий и проведения ремонтных работ. Профилактические работы позволят повысить качество электроснабжения и избежать непредвиденных сбоев в будущем.

Администрация Черноморского общества и АО "ДТЭК Одесские Электросети" просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Рекомендуется заранее подготовиться к отключению электроэнергии, выключить электроприборы во избежание их повреждения. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в диспетчерскую службу компании.

Напомним, что своевременное проведение технических и профилактических работ является важной составляющей бесперебойного электроснабжения для всех жителей общины. Жителям следует соблюдать правила электробезопасности во время графиков отключения света в Одесской области и оставаться внимательными к объявлениям.

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