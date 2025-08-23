Робота для пенсіонерів у Полтаві є реальною можливістю залишатися активним, мати гідний дохід і бути частиною сильної команди.

Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Полтаві, то в місті відкрито кілька вакансій, де охоче приймають людей з досвідом, у тому числі й пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Найбільші роботодавці регіону — мережа магазинів «Сільпо», «Пан Маркет», завод ПЛМЗ і супермаркет TA-DA! — пропонують стабільне працевлаштування, гнучкий графік та комфортні умови.

У «Сільпо» відкрито вакансію охоронника. Роботодавець гарантує офіційне оформлення, знижки на продукцію, допомогу в адаптації та можливість гнучкого графіка. Ця позиція відкрита для всіх, хто відповідальний і уважний, незалежно від віку.

На Полтавському ливарно-механічному заводі потрібен плавильник металу та заливальник. Це можливість для людей з технічною освітою, а також тих, хто має бажання працювати. Офіційне працевлаштування, доставка до місця роботи та конкурентна заробітна плата — серед переваг цієї пропозиції. Зарплата — 25 000 гривень.

У мережі супермаркетів TA-DA! відкрита вакансія менеджера з обліку та переміщення. Тут шукають організовану людину з навичками роботи на ПК. Графік з 8:00 до 17:00, безкоштовна кава, корпоративна бібліотека та тренінги роблять цю працю комфортною й різноманітною. Зарплата — 11 715 – 17 572 грн.

Кожна з пропозицій передбачає стабільність, підтримку колективу, соціальні гарантії та повагу до працівника. Робота для пенсіонерів у Полтаві — це реальна можливість залишатися активним, мати гідний дохід і бути частиною сильної команди.

Сьогодні пенсіонери все частіше обирають активне життя та знаходять себе у нових професіях.

