Дефіцит продуктів у Полтавській області може вдарити по товару, що завжди користувався попитом серед споживачів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області загрожує ринку натурального меду, повідомляє Politeka.

У 2025 році Україна може зібрати лише третину від торішнього врожаю. Експерти прогнозують стрімке зростання цін на 40–60%, а сам мед ризикує перетворитися з популярного продукту на рідкісний делікатес. Про це повідомляють OBOZ.UA з посиланням на коментарі фахівців галузі.

Засновник «Пасіка 21» Сергій Шаронін називає нинішній сезон катастрофічним не лише для України, а й для світового ринку. Масова загибель бджіл, аномальна весна з заморозками, градом, дощами і посухою практично знищили шанси на якісний урожай. На Черкащині, наприклад, спочатку вдарили заморозки, потім холод не дозволив рослинам виділяти нектар, а під час цвітіння акації все змило дощами.

За словами експерта, ситуація в Європі ще гірша — перший медозбір там практично не відбувся. У США виробництво меду стрімко скорочується через отруєння бджіл хімікатами, втрату біорізноманіття та кліматичні зміни. В Україні ж основна надія — на соняшниковий продукт, але посуха вже охопила великі площі Півдня і Центру, що ставить під сумнів навіть мінімальний збір.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може вдарити по найчутливішому — по натуральному, нерафінованому меду, що завжди користувався попитом серед споживачів.

Зниження врожайності загрожує зростанням цін уже восени. Водночас, через обмежені обсяги навіть зростання ціни не компенсує втрати пасічників. На тлі зменшення виробництва в Україні, ЄС та США зросте імпорт з Азії — втім, якість такої продукції не завжди відповідає стандартам.

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