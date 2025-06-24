Дефицит продуктов в Полтавской области чреват для рынка натурального меда, сообщает Politeka.

В 2025 году Украина может собрать только треть прошлогоднего урожая. Эксперты прогнозируют стремительный рост цен на 40-60%, а сам мед рискует превратиться из популярного продукта в редкий деликатес. Об этом сообщают OBOZ.UA со ссылкой на комментарии специалистов отрасли.

Основатель «Пасека 21» Сергей Шаронин называет нынешний сезон катастрофическим не только для Украины, но и мирового рынка. Массовая гибель пчел, аномальная весна с заморозками, градом, дождями и засухой практически уничтожила шансы на качественный урожай. В Черкасской области, например, сначала ударили заморозки, потом холод не позволил растениям выделять нектар, а во время цветения акации все смыло дождями.

По словам эксперта, ситуация в Европе еще хуже – первый медосбор там практически не состоялся. В США производство меда стремительно сокращается из-за отравления пчел химикатами, потери биоразнообразия и климатических изменений. В Украине же основная надежда — на продукт подсолнуха, но засуха уже охватила большие площади Юга и Центра, что ставит под сомнение даже минимальный сбор.

Дефицит продуктов в Полтавской области может ударить по самому чувствительному — по натуральному, нерафинированному меду, всегда пользующемуся спросом среди потребителей.

Снижение урожайности чревато ростом цен уже осенью. В то же время из-за ограниченных объемов даже рост цены не компенсирует потери пчеловодов. На фоне уменьшения производства в Украине, ЕС и США увеличится импорт из Азии — впрочем, качество такой продукции не всегда соответствует стандартам.

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