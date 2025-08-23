Работа для пенсионеров в Полтаве является реальной возможностью оставаться активной, иметь достойный доход и быть частью сильной команды.

Если вы ищете работу для пенсионеров в Полтаве, то в городе открыто несколько вакансий, где охотно принимают людей с опытом, в том числе пенсионеров, сообщает Politeka.

Крупнейшие работодатели региона – сеть магазинов «Сильпо», «Пан Маркет», завод ПЛМЗ и супермаркет TA-DA! - Предлагают стабильное трудоустройство, гибкий график и комфортные условия.

В «Сильпо» открыта вакансия охранника . Работодатель гарантирует официальное оформление, скидки на продукцию, помощь в адаптации и возможность гибкого графика. Эта позиция открыта для всех, кто ответственен и внимателен, независимо от возраста.

На Полтавском литейно-механическом заводе нужен плавильщик металла и заливщик . Это возможность для людей с техническим образованием, а также тех, кто хочет работать. Официальное трудоустройство, доставка к месту работы и конкурентная заработная плата среди преимуществ этого предложения. Зарплата — 25 000 гривень.

В сети супермаркетов TA-DA! открытая вакансия менеджера по учету и перемещению . Здесь ищут организованного человека с навыками работы на ПК. График с 8:00 до 17:00, бесплатный кофе, корпоративная библиотека и тренинги делают этот труд комфортным и разнообразным. Зарплата — 11 715 – 17 572 грн.

Каждое из предложений предполагает стабильность, поддержку коллектива, социальные гарантии и уважение к работнику. Работа для пенсионеров в Полтаве — это реальная возможность оставаться активной, иметь достойный доход и быть частью сильной команды.

Сегодня пенсионеры все чаще выбирают активную жизнь и находят себя в новых профессиях.

