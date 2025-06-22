Мешканців просять завчасно підготуватися до графіків відключення світла на тиждень 23-29 червня у Київській області.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про графіки відключення світла на тиждень 23-29 червня у Київській області, передає Politeka.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійних ситуацій у мережах, у Димерській громаді буде проведено планові профілактичні роботи.

23 червня з 08:30 до 19:00 годин у межах громади відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Без світла залишаться мешканці села Ясногородка на вулицях Соборна та Колективна. Також буде припинене електропостачання у селі Толокунь по вулиці Набережна. У селі Сухолуччя знеструмлення торкнуться вулиць Миру, Травнева та Садова.

Такі планові роботи є необхідними для забезпечення стабільного та безперебійного електропостачання в майбутньому, а також для підтримки безпеки електричних мереж. Відсутність електропостачання протягом цього тижня — це тимчасовий захід, який допоможе уникнути серйозніших технічних проблем.

Мешканців просять завчасно підготуватися до графіків відключення світла на тиждень 23-29 червня у Київській області, зважати на них та планувати свою діяльність відповідно. Варто зокрема подбати про зарядку гаджетів та інші спрви, що пов'язані з наявністю електроенергії.

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