Жителей просят заблаговременно подготовиться к графику отключения света на неделю 23-29 июня в Киевской области.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщает о графиках отключения света на неделю 23-29 июня в Киевской области, передает Politeka.

С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях, в Дымерской общине будут проведены плановые профилактические работы.

23 июня с 08:30 до 19:00 в рамках общины состоятся временные отключения электроэнергии. Без света останутся жители села Ясногородка на улицах Соборная и Коллективная. Также будет прекращено электроснабжение села Толокунь по улице Набережная. В селе Сухолучье обесточивания затронут улицы Мира, Майская и Садовая.

Такие плановые работы необходимы для обеспечения стабильного и бесперебойного электроснабжения в будущем, а также для обеспечения безопасности электрических сетей. Отсутствие электроснабжения в течение этой недели — это временная мера, которая поможет избежать более серьезных технических проблем.

Местных жителей также просят заблаговременно подготовиться к таким графикам отключения света на неделю 23-29 июня в Киевской области, учитывать их и планировать свою деятельность соответственно. Следует в частности позаботиться о зарядке гаджетов и других дел, связанных с наличием электроэнергии.

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