На українців в кількох регіонах чекає графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня, тож розповідаємо детальніше, щоб кожен міг підготуватися.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня охоплює одразу кілька областей, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня передбачає перерву у постачанні в Київській, Харківській і Дніпропетровській областях. На Київщині обмеження торкнуться жителів села Попружна, де з 18 по 25 число фахівці проводитимуть планові ремонти.

З міркувань безпеки мешканців закликають перекрити крани перед приладами й не відкривати їх до завершення робіт. Пуск блакитного палива виконуватиметься працівниками Київської філії «Газмережі» після перевірки обладнання у кожному помешканні.

У Харкові, зокрема в Слобідському районі, у вівторок на ділянках газопроводів також працюватимуть ремонтні бригади. Блакитне паливо тимчасово зникне у будинках на в’їзді Золотому 2-му, провулках Тарасівському й Золотому, на вулицях Польовій, Дмитра Коцюбайла та Ханченківській.

Тут графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня вводиться у межах комплексної перевірки внутрішньобудинкових систем. Ще до початку робіт мешканцям радять перекрити крани.

У Дніпропетровській області технічні обмеження відбудуться у кілька етапів. Спочатку, 24 числа, газопостачання не буде на вулиці Океанській у Дніпрі, зокрема в будинках від 1 до 12. А вже 27-го обмеження зачеплять селище Миколаївка.

Під них підпадуть вулиці Дружби, Львівська, Тиха, Шкільна, Янтарна та Центральна. Список адрес чималий, і всі вони перевірятимуться поетапно. Блакитне паливо пустять лише після повної перевірки всіх приміщень та обстеження газового обладнання. Якщо мешканців не буде вдома, підключення відтермінують.

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