Украинцев в нескольких регионах ждет график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня, поэтому рассказываем подробнее, чтобы каждый мог подготовиться.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня охватывает сразу несколько областей, сообщает Politeka.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня предусматривает перерыв в поставках в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Киевской области ограничения коснутся жителей села Попружная, где с 18 по 25 число специалисты будут проводить плановые ремонты.

По соображениям безопасности, жителей призывают перекрыть краны перед приборами и не открывать их до завершения работ. Пуск голубого топлива будет производиться работниками Киевского филиала «Газсети» после проверки оборудования в каждом доме.

В Харькове, в частности, в Слободском районе, во вторник на участках газопроводов также будут работать ремонтные бригады. Голубое топливо временно исчезнет в домах на въезде Золотом 2-м, переулках Тарасовском и Золотом, на улицах Полевой, Дмитрии Коцюбайле и Ханченковской.

Здесь график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня вводится в рамках комплексной проверки внутридомовых систем. Еще до начала работ жителям советуют перекрыть краны.

В Днепропетровской области технические ограничения пройдут в несколько этапов. Сначала, 24 числа, газоснабжение не будет на улице Океанской в ​​Днепре, в том числе в домах от 1 до 12. А уже 27-го ограничения коснутся поселка Николаевка.

Под них подпадут улицы Дружбы, Львовская, Тихая, Школьная, Янтарная и Центральная. Список адресов немалый, и все они будут проверяться поэтапно. Голубое топливо пустят только после полной проверки помещений и обследования газового оборудования. Если жителей нет дома, подключение отсрочят.

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