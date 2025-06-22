Місцевих мешканців кількох населених пунктів у Київській області попередили про графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Київській області передбачає перерви у газопостачанні для споживачів у двох селищах, повідомляє Politeka.

Газовики готуються до робіт на мережах, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей. Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Київській області стосується, зокрема, села Попружна, що обслуговується Таращанським відділенням.

Із 18 до 25 числа тут проходять планові ремонтні роботи, внаслідок чого частина домогосподарств тимчасово залишиться без розподілу природного блакитного палива. Споживачів закликають перекрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення всіх технічних процедур.

Схожа ситуація очікує і на мешканців села Кожанка, яке належить до зони відповідальності Васильківського відділення. Тут роботи стартують 30 числа і триватимуть до 4 липня. Газопостачання буде обмежене у зв’язку з обслуговуванням газопроводу середнього тиску.

У компанії наголошують, що графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня в Київській області погоджено заздалегідь, тож ці роботи не є аварійними. Усе це частина планової підготовки мереж до стабільного функціонування.

Зокрема, подібні технічні втручання дозволяють підтримувати систему в робочому стані, уникати серйозних несправностей і гарантувати безпеку користувачам.

Відновлення подачі у селах здійснюватиметься поступово, щойно ремонт буде завершено. Працівники місцевої філії «Газмережі» виконають підключення лише після огляду внутрішніх систем у будинках.

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