Местных жителей нескольких населенных пунктов в Киевской области предупредили о графике отключения газа на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области предусматривает перерывы в газоснабжении для потребителей в двух поселках, сообщает Politeka.

Газовики готовятся к работам на сетях, поэтому жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам. График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области касается, в частности, села Попружная, обслуживаемого Таращанским отделением.

С 18 по 25 числа здесь проходят плановые ремонтные работы, в результате чего часть домохозяйств временно останется без распределения природного голубого топлива. Потребители призывают перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения всех технических процедур.

Похожая ситуация ожидает и жителей села Кожанка, которое принадлежит к зоне ответственности Васильковского отделения. Здесь работы стартуют 30 числа и продлятся до 4 июля. Газоснабжение будет ограничено в связи с обслуживанием газопровода среднего давления.

В компании отмечают, что график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Киевской области согласован заранее, поэтому эти работы не аварийны. Всё это часть плановой подготовки сетей к стабильному функционированию.

В частности, подобные технические вмешательства позволяют поддерживать систему в рабочем состоянии, избегать серьезных неисправностей и обеспечить безопасность пользователям.

Восстановление подачи в селах будет осуществляться постепенно, как только ремонт будет завершен. Работники местного филиала «Газсети» подключаются только после осмотра внутренних систем в домах.

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