Пам’ятайте, що дотримання графіків відключення води в Чернігові допомагає мінімізувати незручності та швидше відновити роботу мереж.

Графіки відключення води в Чернігові на 20 червня 2025 року пов’язані з аварійно-ремонтними роботами на водопроводах міста, повідомляє Politeka.

Чернігівводоканал інформує про тимчасове припинення водопостачання на окремих вулицях у зв’язку із заміною запірної арматури.

Зокрема, 20 червня з 09:00 до 13:00 через заміну ПГ на водопроводі діаметром 100 мм за адресою вул. Шевченка, 101 буде відсутнє водопостачання до багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Шевченка, 101.

Також без води залишаться юридичні споживачі, розташовані за адресами: вул. Шевченка №103, 103А, 103В, 103Г, 105 та 105В. Рекомендуємо мешканцям та підприємствам завчасно зробити запас питної води на період ремонтних робіт.

Крім того, у той же день з 09:00 до 15:00 буде відключено водопостачання по вул. Варзара, 131 через заміну засувки на водопроводі Ду=100 мм.

Без води залишаться приватні житлові будинки на вул. Варзара від №117 до №133 та на вул. Бланка від №63 до №73. Чернігівводоканал просить жителів зазначених вулиць також підготуватися до тимчасових незручностей.

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності, пов’язані з необхідністю проведення ремонтних робіт для забезпечення стабільного та якісного водопостачання.

Пам’ятайте, що дотримання графіків відключення води в Чернігові допомагає мінімізувати незручності та швидше відновити роботу мереж. Мешканців та підприємства закликають заздалегідь планувати свої справи з урахуванням цих змін. Зокрема, варто наперед подбати про запаси.

За додатковою інформацією та довідками звертайтесь до Чернігівводоканалу.

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