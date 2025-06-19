Помните, что соблюдение графика отключения воды в Чернигове помогает минимизировать неудобства и быстрее возобновить работу сетей.

Графики отключения воды в Чернигове на 20 июня 2025 связаны с аварийно-ремонтными работами на водопроводах города, сообщает Politeka.

Черниговводоканал информирует о временном прекращении водоснабжения на отдельных улицах в связи с заменой запорной арматуры.

В частности, 20 июня с 09:00 до 13:00 из-за замены ПГ на водопроводе диаметром 100 мм по адресу ул. Шевченко, 101 будет отсутствовать водоснабжение многоэтажного жилого дома по адресу ул. Шевченко, 101.

Также без воды останутся юридические потребители, расположенные по адресу ул. Шевченко №103, 103А, 103В, 103Г, 105 и 105В. Рекомендуем жителям и предприятиям заблаговременно произвести запас питьевой воды на период ремонтных работ.

Кроме того, в тот же день с 09.00 до 15.00 будет отключено водоснабжение по ул. Варзара, 131 из-за замены защелки на водопроводе Ду=100 мм.

Без воды останутся частные жилые дома по ул. Варзара от №117 до №133 и по ул. Бланка от №63 до №73. Черниговводоканал просит жителей указанных улиц также подготовиться к временным неудобствам.

Жителей просят учесть временные неудобства, связанные с необходимостью проведения ремонтных работ по обеспечению стабильного и качественного водоснабжения.

Помните, что соблюдение графика отключения воды в Чернигове помогает минимизировать неудобства и быстрее возобновить работу сетей. Жители и предприятия призывают заранее планировать свои дела с учетом этих изменений. В частности, стоит заранее позаботиться о запасах.

За дополнительной информацией и справками обращайтесь в Черниговводоканал.

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