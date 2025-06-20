Запровадження цієї нової системи оплати проїзду в Київській області спрямоване на підвищення комфорту.

У червні запроваджено нову систему оплати проїзду в Київській області, що передбачає використання пільгових транспортних карток для безкоштовного проїзду в автобусах КП "Бучатранссервіс" (БТС), повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП "Бучатранссервіс".

Відтепер усі пільгові категорії пасажирів повинні оформити персоніфіковану пільгову картку, що дозволяє зручно і прозоро обліковувати пільгові поїздки. Оформлення є безкоштовним, а передача її іншим особам заборонена.

Для отримання картки необхідно звернутися до Управління соціальної політики Бучанської міської ради або у старостинські округи громади та надати такі документи:

заяву, яку заповнюють на місці;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстрацію у громаді;

фото розміром 3х4 см;

посвідчення або довідку, що підтверджує право на пільгу.

Перелік категорій пільговиків, які можуть отримати картки, надається у спеціальній інфографіці.

Запровадження цієї новації спрямоване на підвищення комфорту та контролю за пересуванням у громадському транспорті. Нова система оплати проїзду в Київській області у Бучанській громаді вже працює і допомагає зробити поїздки зручнішими для жителів.

До слова, нова система також запроваджена у Дніпропетровській області. Там пасажири отримали можливість оплачувати проїзд безготівково через мобільний застосунок «єДніпро», використовуючи банківські картки будь-якого банку України.

Окрім зручності для пасажирів, система підвищила прозорість грошових операцій, полегшила контроль над виручкою та зменшила обіг готівки.